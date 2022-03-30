منسق حياة كريمة في بني سويف: 12 مليار جنيه تم إنفاقها على 1616 مشروعًا

قال الدكتور محمد على جبر، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف، إن تنفيذ المشروعات يسير بانتظام وجهد كبيرين داخل مركزى ببا وناصر.

وأضاف «جبر»، خلال حواره مع «الدستور»، أن المحافظة بدأت فى استقبال قوافل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» من المواد الغذائية، التى تنفذها مؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ بداية.. حدثنا بالأرقام عن نسب تنفيذ المشروعات داخل قرى «حياة كريمة»؟

- المشروعات تسير بانتظام داخل قرى مركزى ببا وناصر، حيث حققت طفرة فى كل القطاعات وأحدثت تطويرًا شاملًا بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى.

وبلغ إجمالى المشروعات ١٦١٦ مشروعًا فى ٦٦ قرية، بينها ١١٣١ مشروعًا بمركز ببا فى ٤٦ قرية، و٤٨٥ مشروعًا بمركز ناصر فى ٢٠ قرية، بتكلفة ١٢ مليار جنيه. ويجرى تنفيذ ٣٧ مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى بمركز ببا، بنسبة تنفيذ ٤٧٪ للشبكات، و٥٨٪ لــ١٦ خط طرد، و٢٤٪ لـ١٦ محطة رفع، و٤٥٪ لمحطة معالجة. ويجرى تنفيذ ١٦ مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى بمركز ناصر بنسبة تنفيذ ٧٤٪ للشبكات، و٦٤٪ لـ١٠ خطوط طرد، و٣٥٪ لـ٩ محطات رفع، و٢٦٪ لثلاث محطات معالجة، ليبلغ إجمالى المشروعات فى ذلك القطاع ٥٣ مشروعًا، بنسبة تنفيذ ٦٠٪ للشبكات و٦١٪ لـ٢٦ خطوط طرد، و٢٩٪ لـ٢٥ محطة طرد، و٣٥٪ لـ٤ محطات معالجة. وتتضمن مشروعات قطاع التعليم تنفيذ ٣٦ مدرسة بمركز ببا، بإجمالى ٤٨٨ فصلًا بنسبة تنفيذ ٩٢٪، كما يجرى تنفيذ ٢٤ مدرسة بمركز ناصر بإجمالى ٢٧٤ فصلًا بنسبة تنفيذ ٩٤٪؛ ليبلغ عدد المشروعات فى تلك القطاع ٦٠ مدرسة بإجمالى ٧٦٢ فصلًا بنسبة تنفيذ ٩٣٪.

وفى مجال تأهيل وتبطين الترع والكبارى، يجرى تنفيذ ٢٢ مشروعًا بمركز ببا، بنسبة تنفيذ ٨٠٪، و١٩ مشروعًا بمركز ناصر، بنسبة تنفيذ ٨٨٪ لتبلغ إجمالى المشروعات ٤١٪ بنسبة تنفيذ ٨٤٪.

وفى المجمعات الخدمية، يتم إنشاء ٦ مجمعات بمركز ببا بنسبة تنفيذ ٩٥٪، و٦ مجمعات بمركز ناصر بنسبة تنفيذ ٧٨٪، ليبلغ إجمالى المجمعات ١٦ مجمعًا بنسبة تنفيذ ٨٦٪.

■ ماذا عن المرحلة الثانية للمبادرة وعدد المراكز التى تتضمنها؟

- وقع الاختيار على ٣ مراكز، هى بنى سويف والواسطى والفشن لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، التى تشمل ١٩ وحدة محلية بواقع ٩٩ قرية وأكثر من ٤٥٠ تابعًا ونجعًا.

■ كيف يسير برنامج تدريب موظفى الوحدات المحلية بقرى مركزى ناصر وببا؟

- تم تدريب موظفى الوحدات المحلية بقرى مركزى ناصر وببا على استخدام أساسيات وبرامج الحاسب الآلى وتنمية المهارات الرقمية، التى تم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بنى سويف وبرنامج الأغذية العالمى، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتم تدريب العاملين على استخدام أساسيات الحاسب الآلى والإنترنت، والتعامل مع برامج وتطبيقات الحاسب، مثل: «زووم وإكسل وبوربوينت والأمن السيبرانى»، ضمن خطة المحافظة لتأهيل وتطوير أداء العاملين بتلك الوحدات وتجهيزهم للعمل بالمراكز التكنولوجية الجديدة الجارى إنشاؤها بالمجمعات الخدمية، والبالغ عددها ١٢ مجمعًا ضمن مشروعات المبادرة، وفى ختام الدورة تم تسليم المشاركين فى البرنامج، وعددهم ٦٠ من العاملين، شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

■ هل استقبلت المحافظة قوافل الخير التى تطلقها «حياة كريمة»؟

- المحافظة بدأت بالفعل فى استقبال قوافل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» التى تنفذها «حياة كريمة» للتخفيف عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أولى تلك القوافل.

■ صف لنا شعور المواطنين داخل القرى تجاه المشروعات الجديدة؟

- هناك شعور لا يوصف نراه فى عيون المواطنين، نرى السعادة والفرحة الدائمة أثناء جولاتنا اليومية على كل قرى مركزى ناصر وببا، بعدما غيّرت تلك المشروعات حياتهم داخل تلك القرى.

وتجرى زيارات ميدانية لقرى المبادرة ضمن توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، لمتابعة المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة المسندة إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها وتسريع وتيرة العمل.