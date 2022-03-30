الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

جريدة الدستور

كسر محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، الصمت بعد خسارة الفراعنة أمام السنغال في اللقاء الفاصل والحاسم في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات بعد المباراة للاعبين: "فخور أني لعبت معاكوا سواء موجود أو مش موجود".

وأضاف صلاح: “سعيد باللعب مع هذا الجيل بالفعل منتخب مصر يملك مواهب كثيرة، ويضم مجموعة من الشباب المميز وسبق أن لعبت مع نجوم كبيرة أمثال عبد الله السعيد”.

وطالب نجم ليفربول من الجمهور المصرى بدعم اللاعبين وعدم الهجوم على المنتخب ولا بد أن يقف الجميع خلف المنتخب لأن الجميع لم يقصر والخسارة بركلات الجزاء للمرة الثانية أمام السنغال نتيجة عدم التوفيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

95 % تراجعًا بنسب إشغال المستشفيات.. كيف تخطت الدولة 5 موجات من جائحة كورونا؟

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

«البرهان» يشيد بالطفرة العمرانية فى العاصمة الإدارية الجديدة

دون اجتماع مجلس النقابة.. مجدى سخى ينصب نفسه نقيبًا للمحامين بالإنابة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض.. ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟