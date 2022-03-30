تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

كسر محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، الصمت بعد خسارة الفراعنة أمام السنغال في اللقاء الفاصل والحاسم في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات بعد المباراة للاعبين: "فخور أني لعبت معاكوا سواء موجود أو مش موجود".

وأضاف صلاح: “سعيد باللعب مع هذا الجيل بالفعل منتخب مصر يملك مواهب كثيرة، ويضم مجموعة من الشباب المميز وسبق أن لعبت مع نجوم كبيرة أمثال عبد الله السعيد”.

وطالب نجم ليفربول من الجمهور المصرى بدعم اللاعبين وعدم الهجوم على المنتخب ولا بد أن يقف الجميع خلف المنتخب لأن الجميع لم يقصر والخسارة بركلات الجزاء للمرة الثانية أمام السنغال نتيجة عدم التوفيق.