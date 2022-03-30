مسلسلات رمضان 2022.. ماجد أباظة صديق راندا المهندس في «فاتن أمل حربي»

بدأ الفنان ماجد أباظة تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي “فاتن أمل حربي” والذي يخوض بطولته النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وأعرب الفنان ماجد أباظه في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن عن سعادته بالمشاركة في عمل يجمعه بنجمة كبيرة مثل نيللي كريم والنجمة هالة صدقي، مشيرا إلى إن العمل يناقش إحدى القضايا الهامة في المجتمع المصري.

عن شخصيته بالعمل قال ماجد أباظه قال إنه يجسد شخصية تدعى “صادق” وهو زوج رندا المهندس صديقة نيللي كريم، مشيرا إلى إنه الشخصية طيبة ومسالمة ويحب الخير للجميع وبيجمعه العديد من المشاهدة مع النجمة نيللي كريم.

وانضم الفترة الماضية الفنان ماجد أباظه لأبطال مسلسل "أحلام سعيدة" وبدأ خلال الأيام الماضية تصوير أول مشاهده مع فريق العمل، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

ويجسد أباظة بمسلسل “أحلام سعيدة” شخصية تدعى "الأسطى محمود" سائق تاكسي يقابل النجمة يسرا في الأحداث، ويجمعهما موقف كوميدي، مشيرًا إلى أن من رشحه للدور هو المخرج المنفذ للعمل أحمد الزغبي، الذي رشحه للمخرج عمرو عرفة، وتمت الموافقة عليه والاتصال به ليتعاقد مع شركة "العدل جروب" للمشاركة في بطولة العمل.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية؟

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يضم العمل كوكبة من الممثلين، منهم نيللي كريم، و شريف سلامة، و هالة صدقي، و محمد ثروت، و محمد الشرنوبي، و خالد سرحان، و فادية عبد الغني، و محمد التاجي، و يارا جبران، و لمياء الأمير، و الطفلتان فيروز وريتال ظاظا و هو من تأليف ابراهيم عيسى و اخراج ماندو العدل.