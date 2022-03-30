تقارير: الحكومة الألمانية تعد لإرسال توريدات أخرى من السلاح إلى أوكرانيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية تعد لإرسال توريدات أخرى من السلاح إلى أوكرانيا.



وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة، غدا الخميس، أن الحكومة الألمانية لديها قائمة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 300 مليون يورو، وقالت إن هذه الأسلحة من الإنتاج الصناعي الألماني ويمكن تسليمها إلى أوكرانيا على المدى القصير.



وذكرت الصحيفة أن القائمة تتضمن قرابة 200 منتج، وحسب التقرير، فإن هذه القائمة تتضمن 2650 قطعة سلاح مضاد للدبابات طراز ماتادور بقيمة تقارب 13 مليون يورو، و18 طائرة استطلاع مسيرة يمكن تسليمها على الفور، بالإضافة إلى مدافع هاون ومدافع آلية و3000 أجهزة رؤية ليلية وآلاف من السترات الواقية من الرصاص والخوذ، وثمانية أجهزة رادار للمراقبة الأرضية ومعدات أخرى لمراقبة المجال الجوي، ومركبات مصفحة وغير مصفحة تتراوح من حافلات السفر إلى سيارات الدفع الرباعي المصفحة.



وتابعت الصحيفة، أن هذه الشحنات لا تتعلق فقط بأسلحة ومعدات من مخزونات الجيش بل بمعدات يمكن للصناعة أن تسلمها على الفور دون إجراءات تمهيدية كبيرة.



كانت وزارة الدفاع الألمانية طلبت مثل هذه القائمة بعد أن وعدت الحكومة بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية بناء على طلب من أوكرانيا.



وكان الجيش الألماني سلم أوكرانيا من مخزوناته صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ دفاع جوي.



وعلمت الصحيفة من مصادر في وزارة الدفاع أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت لم تبد "ترددا" في شراء المعدات الحربية لأوكرانيا وفقا للقائمة، غير أنه يتعين قبل توريد الأسلحة الحصول على موافقة مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد اجتماعاته سرا.

وأضافت هذه المصادر أنه لم يتم بعد توضيح من سيوقع العقود ومن سيدفع التكاليف.