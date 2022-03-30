الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية

للصواريخ البالستية
للصواريخ البالستية

فرضت الولايات المتحدة الاربعاء عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني.


وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان أن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ البالستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل الى تسوية مع ايران في شأن احياء الاتفاق حول برنامجها النووي.


وأضاف: "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها خصوصا انتهاكاتها الصارخة لسيادة جيرانها".


تستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج ايران المثير للجدل، وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.


وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير، "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس".


وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذا الهجوم، مؤكدا أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل عدو طهران اللدود، في إقليم كردستان العراق.


وتأتي العقوبات في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ نحو عام في فيينا؛ لإحياء الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية.


وفي اطار هذه المحادثات، يطالب الإيرانيون الأميركيين بشطب الحرس الثوري من قائمتهم السوداء لـ “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، لكن المحافظين الأمريكيين وإسرائيل حذروا واشنطن من اتخاذ مثل هذا القرار.


وقد تكون الحكومة الأميركية أرادت أن تظهر حزمها عبر هذه العقوبات الجديدة لتثبت أنها ستواصل، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، ضغطها على إيران لوقف "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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