ممثل السودان: اللجنة الدائمة وضعت خططًا لمحاربة المحتوى الضار للمجتمع العربى

قال ممثل السودان في اللجنة الدائمة للإعلام العربي، نصر الدين أحمد محمد، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الدائمة وضعت خططاً لمحاربة المحتوى الضار للمجتمع العربي، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها 96 المنعقدة في بغداد ناقشت قضايا الإعلام العربي، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتصدي للإرهاب والإعلام الإلكتروني والشركات العاملة في الإعلام وطريقة التصدي للمحتوى الضار للمجتمع العربي، والعمل على وضع تشريعات وقواعد للمراقبة من أجل بناء المجتمع العربي؛ ليكون واعيا ومثقفا ومتطورا اقتصاديا وعلميا وفكريا.

وتابع «محمد» في اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع سوف ينتج عنه مخرجات مفيدة تعمل على تحسين الأوضاع في الدول العربية كافة من أجل القضاء على سلبيات كثيرة موجودة في المجتمع، بالإضافة إلى منع التغول العالمي للشركات الكبرى العاملة في المجال الإعلامي، لاسيما الرقمي الحديث، من أجل الحفاظ على التراث والثقافة وبناء أمة قوية صامدة".

ولفت إلى أنه من الضروري التصدي للإنتاج الرقمي الموجود في العالم الذي ينشر من قبل شركات كبرى، أما الاستراتيجيات الموضوعية فهي قابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على الشباب وتوعية الشباب والأجيال القادمة بأهمية الوعي والتمسك بالقيم الأصيلة الهادفة الى استقرار المجتمع والأمن والسيادة، منوهًا أن هناك استراتيجية وخططا توضع وبرامج تفاعلية سوف تنتج من أجل التصدي للشركات والاستفادة من خدمة الانترنيت التي تغطي العالم، فلابد من وضع برامج تفاعلية قابلة للتنفيذ، توجه للشباب من أجل توعيتهم وتحصينهم من الثقافات الخارجية".

وفي وقت سابق، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، أهمية تعزيز نشر ثقافة السلام في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يفضي الى تحقيق الوحدة الوطنية.

وتعهدت «المبارك»، لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، اللجنة العليا للمهرجان الأول لتعزيز السلام الاجتماعي، كما تعهدت برعاية المهرجان حتى يحقق أهدافه.

وأوضح علاء الدين إدريس حسن مقرر اللجنة العليا للمهرجان، أن المهرجان سيبدأ أعماله في الرابع عشر من مايو المقبل بولاية الخرطوم تحت شعار "نشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي"، وسيعمم على كل ولايات السودان.