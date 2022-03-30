الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب سيبيريا الروسية

زلزال
زلزال

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر، تم رصدها في جنوب إقليم كراسنويارسك بجنوب سيبيريا الروسية.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية لوكالة نوفوستى، إن بؤرة الهزة كانت تقع في منطقة جنوب إقليم كراسنويارسك يرماكوفسكي على عمق 10 كم تحت الأرض، مؤكدًا أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع دمار أو إصابات.

من جانب آخر، أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن آمالها في أن تغير الدول الأوروبية موقفها بشأن عدم شراء الغاز الروسي بالروبل، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
ومن جهته، كان قد أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، الإثنين، عن أن دول مجموعة السبع اعتبرت اليوم أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير مقبولة» وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين «في مأزق».

وقال هابك، إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع: «جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن ذلك هو انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة، ما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول».

وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتين في مأزق»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، موضحًا: «محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة، لكن - كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين - فإننا لن يجري تقسيمنا».

وكان قال الكرملين الإثنين الماضي إن روسيا تسعى للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وإنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.

أجهزة الطوارئ الروسية هزة أرضية مقياس ريختر سيبيريا إقليم كراسنويارسك

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وائل لطفي

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