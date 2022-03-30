الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مدينتى فى عيون سكانها».. مبادرة لتوثيق أجمل معالم مدينتى

جريدة الدستور

أطلق عدد من سكان "مدينتي" مبادرة فنية لتوثيق أهم وأجمل المعالم في المدينة عبر عدسات الكاميرات التي جسدت نماذج فنية تعكس روعة وتميز التصميمات لعدد من المناطق داخل "مدينتي"، وتبرز جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء الشاسعة التي تتميز بها المدينة .

وتبنت مجموعة طلعت مصطفى المبادرة من خلال المساهمة مع عدد من سكان المدينة في تنظيم معرض فني في نادي مدينتي يضم مجموعة من أروع الصور الفوتوغرافية تحت عنوان "مدينتي في عيون سكانها"، حيث ضم المعرض عشرات الصور الفوتوغرافية لمختلف معالم المدينة، من بينها مخرات السيول، البوابة الرئيسية ذات الطابع المعماري المميز، ومسجد مدينتي الرئيسي الذي يعكس ملمحا مهما للفن الإسلامي.

وشارك في المعرض عدد من الفنانين المحترفين المقيمين في المدينة، من بينهم الفنان حسام عباس الحائز على العديد من الجوائز في مسابقات التصوير المحلية والدولية ، من بينها جائزة مجلة "ناشيونال جيوجرافيك". كما شاركت الفنانة فاطمة شفيق البغدادي، التي ذاعت شهرتها في مدينتي من خلال التقاط الصور الرائعة للمدينة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ونالت العديد من الجوائز الدولية في التصوير ، أبرزها جائزة من Diaporama ، واحد من أكبر جروبات التصوير في أوروبا ويضم فنانين من جميع أنحاء العالم .

وافتتح المعرض المهندس/ وائل الديب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي، والأستاذ / زياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات عملاء المشروعات، والأستاذ / أيمن وهدان، رئيس جهاز المدينة. وأبدي المهندس وائل الديب سعادته بالفكرة والصور المعروضة، و دعا الي تكرار التجربة بشكل دوري في باقي مشروعات المجموعة.  

وحضر المعرض عدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور / شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور / ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، واللواء / أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق .

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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