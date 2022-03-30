إصابة 19 في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب ١٩ عاملا بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بهم على طريق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال بطريق الصالحية الجديدة تجاه التل الكبير أمام محطة الغربال مما نتج عنه إصابة 19 عاملا تم نقل 9 منهم إلى مستشفى جامعة الإسماعيلية ونقل 11 مصابا إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع الحادث في الرابعة وعشر دقائق عصرا نتيجة السرعة الزائدة للسائق والتي تسببت في اختلال عجلة القيادة ومن ثم انقلاب السيارة بالعمال العائدين من الوردية لتخد مصانع مدينة الصالحية.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم وتم التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق.