استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 66 ألفا و974 إصابة ووفاة 34 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و453 ألفا و962 مصابا والوفيات إلى 5962 حالة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 34 ألفا و743 حالة إصابة جديدة، و48 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و805 آلاف و155 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 15 ألفا و812 حالة.

وسجلت تايلاند 25 ألفا و389 إصابة ووفاة 87 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و600 ألف و787 مصابا والوفيات إلى 25 ألفا و48 حالة.

فيما سجلت نيوزيلندا 15 ألفا و977 إصابة ووفاة 12 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 643 ألفا و875 مصابا والوفيات إلى 278 حالة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و320 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و50 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 874 ألفا و135 حالة، وتبلغ الوفيات 3 آلاف و105 حالات.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و915 حالة إصابة جديدة بالمرض، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 874 ألفا و135 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 39 ألفا و640 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 6 آلاف و790 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و703 آلاف و550 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و334 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و742 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و101 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و957 ألفا و940 حالة، وتبلغ الوفيات 115 ألفا و40 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و840 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 118 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في إندونيسيا إلى 6 ملايين و9 آلاف و486 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 154 ألف حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و116 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و21 ألفا و961 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و866 حالة.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفين و906 حالات إصابة جديدة بالمرض، بالإضافة إلى 40 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و849 ألفا و217 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 45 ألفا و430 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2758 حالة إصابة جديدة، و84 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و654 ألفا و311 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 322 ألفا و845 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته ألفين و697 حالة إصابة بكوفيد-19، وحالة وفاة واحدة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 174 ألفا و136 حالة، وتبلغ الوفيات 664 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألفين و443 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 796 ألفا و890 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و608 حالات.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1698 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و136 ألفا و604 حالات، والوفيات إلى 36 ألفا و498.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و405 حالات إصابة جديدة، و3 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 555 ألفا و140 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و451 حالة.



فيما سجلت الهند 1233 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و23 ألفا و215 حالة، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 521 ألفا و101 حالة.



وسجلت بروناي 745 إصابة ووفاة شخصين فقط ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 الفا و726 مصابا والوفيات إلى 208 حالات.



وسجلت جورجيا 553 إصابة ووفاة 9 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و647 ألفا و796 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و739 حالة.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 165 حالة إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 901 ألف و752 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و894 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 194 إصابة جديدة إلى جانب حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و524 ألفا و594 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 30 ألفا و349 حالة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بكوفيد وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 468 ألفا و223 حالة، والوفيات إلى 2177.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 ألاف و114 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 564 حالة تعافي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و289 ألفا و315 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 23 حالة اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و710 حالات، والوفيات إلى 1637.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و923 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2988 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.