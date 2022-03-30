الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة النمساوية تقر حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم

الدكتور ماجنوس برونر
الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي

أكد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي اليوم أن بلاده أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم هذا العام إلى 5.5 فى المائة الى 5.8 فى المائة، لافتا الى أن النمسا لا يمكنها وحدها محاربة التضخم معتبرا أن هذا اختصاص البنك المركزي الأوروبي.


وقال برونر - فى تصريحات له اليوم الاربعاء - عقب اجتماع مجلس الوزراء النمساوي – أن أزمة حرب أوكرانيا ستجعل جميع الدول مثقلة بالديون خاصة في جنوب أوروبا نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والوقود .


وأشار برونر الى الحكومة سوف تستمر فى تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي والذي أصبح الآن أكثر فاعلية، لافتا الى أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب سوف تطال الجميع وفى مقدمتهم روسيا.


ومن جانبه .. قال يوهانس راوخ وزير الصحة والتضامن الاجتماعي النمساوي أنه تم تسجيل زيادة لافتة في العام الماضي لمن لديهم دخل منخفض خاصة أصحاب المعاشات التقاعدية العاطلين عن العمل على المدى الطويل.


وقال الوزير – عقب اجتماع مجلس الوزراء – أن المساعدات الاجتماعية ستزيد خلال الشهور المقبلة للتخفيف من الصعوبات المعيشية لمحدودي الدخل وقد تصل الزيادة فى نهاية العام الى نحو الف يورو.


ولفت الوزير الى التزام الحكومة بمراقبة الأسعار لتحديد أسباب صعود الأسعار ونسبتها مع الشروع على الفور في اتخاذ التدابير المناسبة مشيرا الى أن اتفاع معدلات التضخم فى أغلبه يعود الى أسباب خارجية وليست داخلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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