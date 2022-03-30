الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو والجابون يبحثان سبل تعزيز التعاون فى التعليم ودعم بناء قدرات النساء

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع كاميليا نتوتوم لوكليرك، وزيرة التربية الوطنية في الجابون، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم ودعم وبناء قدرات النساء.

ومن جانبها، أكدت لوكليرك، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الإيسيسكو في الرباط، أن بلادها تعتز بالشراكة المتميزة مع المنظمة، مشيرة إلى بحث مجالات التعاون القائمة بين الإيسيسكو والجابون، وأبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في الجابون مؤخرا، وزيارة وفد من الإيسيسكو إلى ليبرفيل للوقوف على أولويات واحتياجات الجابون في مجالات التربية والعلوم والثقافة خلال المرحلة المقبلة.

وجدد الجانبان حرصهما على استمرار الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والجابون، وخصوصا في مجالات التعليم ودعم المرأة، وتدريب وبناء قدرات الشباب.

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أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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