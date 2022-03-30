«طنطا» ضمن أفضل 6 جامعات في ملتقى الجامعات المصرية

أعلنت جامعة طنطا، فى بيان الأربعاء، تصنيف الجامعة ضمن أفضل 6 جامعات مشاركة بالملتقى القمي الأول للجامعات المصرية، والذي جاء بعنوان "نموذج محاكاة مجلس النواب"، ونظمته جامعة بنها برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية.

وقال د.محمود زكى رئيس الجامعة، إن مشاركة طلاب الجامعة فى الملتقى القمى الأول يتواكب مع استراتيجية جامعة طنطا الرامية إلى مواكبة رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية، ورفع الوعي وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوسهم باعتبارهم أحد أضلاع تحقيق التنمية المستدامة، كما هنأ رئيس الجامعة الطلاب المشاركين متمنيًا لهم التوفيق.

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تدريب وتأهيل الطلاب على هذه النماذج بهدف نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمستقبل.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب المشاركين بفعاليات الملتقى قاموا بتقديم نموذج محاكاة عن مشاكل الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام، وقد مثل الفريق حازم الصعيدى، رئيس لجنة الإعلام، روضة سعيد عبادى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عبد الله السيسي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد جمال "مشرف".

وأشاد الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا بدعم الجامعة المطلق لكافة الأنشطة الطلابية، وجهود الطلاب المشاركين فى تقديم عرض توضيحي لنموذج المحاكاة والذي نال استحسان الجامعات المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم.