الانفجارات القطبية تضرب المملكة المتحدة.. والآلاف يواجهون موجات التجمد

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المتوقع أن يسقط الثلج في جميع أنحاء إنجلترا وويلز غدًا الخميس، حيث يضرب هواء القطب الشمالي بريطانيا مع درجات حرارة من المقرر أن تنخفض إلى ما يصل إلى -4 درجة مئوية ويصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الجليد في أسكتلندا.



وتابعت، أن الانفجارات الجوية في القطب الشمالي ستصل إلى بريطانيا، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر من الثلوج والجليد في أسكتلندا، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من -5 درجة مئوية الليلة مع حلول الطقس البارد.



وأضافت أنه على الرغم من أن أجزاء من أسكتلندا ستشهد أبرد درجات الحرارة، فإن "الطقس الجليدي" سيتجه جنوبًا ويمكن أن يصل إلى ما دون درجة التجمد في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا قد تشهد أيضًا أدنى مستوياتها عند -4 درجة مئوية هذا الأسبوع، وغدًا سيشهد جنوب إنجلترا ، ولا سيما الجنوب الغربي ، موجة البرد القارصة حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى -2 درجة مئوية اليوم الأربعاء و -3 درجة مئوية غدا الخميس.



بينما قال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن إنجلترا من غير المرجح أن ترى ثلوجًا في الجنوب ، لكن أجزاء من أيرلندا الشمالية وحدود إنجلترا مع اسكتلندا قد تشهد ربيعًا أبيض.



وأضاف أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر الطقس البارد لكن الطقس المشمس والجاف سينتهي مساء اليوم.



وأكدت الصحيفة، أنه خلال شهر أبريل الماضي، انخفضت درجات الحرارة أيضًا إلى ما دون الصفر مما تسبب في طقس ثلجي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتاتي التغيرات الكبرى والمتطرفة في الطقس بسبب تغيرات المناخ.



وتابعت، أن المواطنين هجروا شاطئ بورنماوث البارد والرمادي في وقت سابق اليوم بعد أيام فقط من تدفق الباحثين عن الشمس إلى شاطئ البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع - حيث من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع وسط تحذير من طقس مكتب الأرصاد الجوية من الثلوج والجليد في اسكتلندا.



وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت إلى 20 درجة مئوية في أجزاء من المملكة المتحدة يوم السبت مع شروق الشمس في عطلة نهاية الأسبوع في الربيع.



ومع ذلك ، توقع مكتب الأرصاد الجوية الآن "موجة باردة" خلال الأيام المقبلة مع وصول هواء القطب الشمالي البارد من الشمال.