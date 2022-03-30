الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حنان عبدالهادي: مبادرة الرئيس للقرى الأكثر احتياجا أنقذتني من جشع الأطباء

القوافل الصحية المنتقلة
القوافل الصحية المنتقلة حياة كريمة

قالت حنان عبدالهادي، البالغة من العمر 30 عامًا، إنها تعمل في أحد مصانع تعبئة مواد التجميل في قرية ببني مزار، مضيفة: «كنت أتالم بشدة من مشاكل موجودة في أسناني، إذ ينتشر بها «السوس» الذي أكل جزء كبير منها، الأمر الذي يجعلني أصرخ من الألم».

 

وتابعت لـ«الدستور»: «كنت أتوجه للعيادات الخاصة بأطباء الأسنان من أجل معالجة هذه المشكلة  التي كانت تتسبب في صداع مزمن وانعدام التركيز، ولكني وجدت الأطباء يطلبون مقابل مادي كبير نظير الخلع أو الحشو».

 

وأضافت «حنان»: «في البداية كنت أضغط على نفسي.. كانوا بياخدوا مني فلوس كتير جدًا لكن هعمل إيه مكنش عندي خيار تاني، فكنت بشتغل وآجي أدفع الفلوس للدكتور».

 

أشارت إلى أنها بمجرد أن علمت بتنظيم المبادرة الرئاسية لقافلة طبية، تمنت أن يكون بها تخصص الأسنان، مضيفة: «الحمد لله ربنا استجاب، وذهبت وتلقيت العلاج المناسب، وأجريت عملية خلع بأحد الضروس»، موجهة الشكر للأطباء الذي ضحوا بأوقاتهم من أجل تقديم خدمة مجانية للمرضى من سكان القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، وكذا شباب التنظيم الذين بذلوا مجهودًا عظيمًا لمساعدة الأهالي على للحصول على الخدمة على أكمل وجه.

ووجهت «حنان» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على حماية المرضى داخل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، من خلال «المبادرة الرئاسية» وتنظيم قوافل طبية ذات التخصصات الطبية المتنوعة، معقبة: «الرئيس بذل مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي والصحي والتعليمي والاجتماعي والثقافي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، الأمر الذي أعاد ثقة أهلها في إمكانية خلق مستقبل مبهر للأطفال».

عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية أطباء الأسنان لرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تنظيم القوافل الطبية لخدمة الطبية

مواد متعلقة

فاطمة عبداللطيف: كبار السن لا خوف عليهم في حضرة « حياة كريمة»

«فرحك في مصر».. مشروع طلاب إعلام القاهرة لسياحة الزفاف

«حياة كريمة» تنفذ فتاة من الزواج برجل عمره 60 عاما

بائع الفرحة.. حكاية «عم فتحي» مع بيع الأعلام بمنطقة الهرم

«وصل الخير».. أهالى يشيدون بـ«المليون كرتونة رمضانية»: «السيسى ضهر الغلابة»

بعد زيادة الإقبال.. «الدستور» ترصد آراء مواطنين أمام البنوك حول شهادات الـ18%

جنود قافلة «وصلة خير»: هدفنا وصول المبادرة الرئاسية للعالمية

«استجابة فورية».. «حياة كريمة» تُنهى مشكلات الأهالى: تدخلات فعّالة لعلاج الأزمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

95 % تراجعًا بنسب إشغال المستشفيات.. كيف تخطت الدولة 5 موجات من جائحة كورونا؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

«انفصال بشياكة».. أحمد حسن وزينب: «آخر فيديو تشوفونا مع بعض»

انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر المصرى: رمز من رموز العمل المجتمعى العظيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض.. ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟