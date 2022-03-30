حنان عبدالهادي: مبادرة الرئيس للقرى الأكثر احتياجا أنقذتني من جشع الأطباء

قالت حنان عبدالهادي، البالغة من العمر 30 عامًا، إنها تعمل في أحد مصانع تعبئة مواد التجميل في قرية ببني مزار، مضيفة: «كنت أتالم بشدة من مشاكل موجودة في أسناني، إذ ينتشر بها «السوس» الذي أكل جزء كبير منها، الأمر الذي يجعلني أصرخ من الألم».

وتابعت لـ«الدستور»: «كنت أتوجه للعيادات الخاصة بأطباء الأسنان من أجل معالجة هذه المشكلة التي كانت تتسبب في صداع مزمن وانعدام التركيز، ولكني وجدت الأطباء يطلبون مقابل مادي كبير نظير الخلع أو الحشو».

وأضافت «حنان»: «في البداية كنت أضغط على نفسي.. كانوا بياخدوا مني فلوس كتير جدًا لكن هعمل إيه مكنش عندي خيار تاني، فكنت بشتغل وآجي أدفع الفلوس للدكتور».

أشارت إلى أنها بمجرد أن علمت بتنظيم المبادرة الرئاسية لقافلة طبية، تمنت أن يكون بها تخصص الأسنان، مضيفة: «الحمد لله ربنا استجاب، وذهبت وتلقيت العلاج المناسب، وأجريت عملية خلع بأحد الضروس»، موجهة الشكر للأطباء الذي ضحوا بأوقاتهم من أجل تقديم خدمة مجانية للمرضى من سكان القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، وكذا شباب التنظيم الذين بذلوا مجهودًا عظيمًا لمساعدة الأهالي على للحصول على الخدمة على أكمل وجه.

ووجهت «حنان» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على حماية المرضى داخل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، من خلال «المبادرة الرئاسية» وتنظيم قوافل طبية ذات التخصصات الطبية المتنوعة، معقبة: «الرئيس بذل مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي والصحي والتعليمي والاجتماعي والثقافي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، الأمر الذي أعاد ثقة أهلها في إمكانية خلق مستقبل مبهر للأطفال».