رئيس جامعة مطروح: خصم 50% من المصروفات الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته التاسعة والأربعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد في مدينة مرسى مطروح.

وقدم رئيس جامعة مطروح، التهنئة للدكتور محمود عباس، أعضاء المجلس، وجميع منسوبي الجامعة، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مضيفًا أنه تم الاتفاق على شكل الدراسة وفق متطلبات الشهر الفضيل، ووفقًا للجداول التي تعدها الكليات في هذا الشأن.

وتوجه رئيس الجامعة، بالشكر للدكتور عمرو عبد الحميد القائم بأعمال عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، للجهد المبذول من جميع القائمين على الوحدة البحثية الإرشادية لزيت الزيتون عالي الجودة، والذي تم افتتاحها ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمطروح بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، بتكلفة 2 مليون جنيه بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة، حيث تم افتتاح معصرة الزيتون بطاقة 150 كجم زيتون/ساعة.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بنجاح مهرجان الزيتون المصري، والذي تم تنظيمه ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي لجامعة مطروح، مضيفًا أن رؤية المهرجان تمثلت في الاهتمام بزراعة الزيتون، خلق فرص عمل، رفع قدرات المزارعين التنافسية على المستوى المحلي، مشيرًا إلى دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية والعمل على استثمار مواردها وإمكانياتها لصالح خدمة المجتمع.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر مارس 2022، وتوجه بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، وسعيهم الدائم إلى زيادة عدد الأبحاث، والمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث، بالموافقة على خصم نسبة 50٪ من المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين لفصل الربيع 2022 من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء القانون الخاص بذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على عقد سلسلة من الدورات التدريبية المجانية في اللغات القديمة المتخصصة، والتي تضم الكتابة الهيروغليفية، الكتابة الديموطيقية، الكتابة القبطية، اللغة اليونانية القديمة، واللغة اللاتينية، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير الكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، تطهير المدرجات، للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدًا أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والاستمرار في تلقي الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك.

وايضا وافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية، ومنح ثلاثة طلاب دبلوم زراعة الخضر المحمية فصل الخريف للعام الجامعي 2021/2022، كما وافق المجلس على منح طالبين بكلية الطب البيطري، دبلوم العلوم الطبية البيطرية تخصص الكيمياء الحيوي فصل الخريف للعام الجامعي 2021/2022.