الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تستعد لمواصلة عملياتها العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تستعد لمواصلة عملياتها العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية تركز جهودها على محاصرة القوات الأوكرانية شرق البلاد.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على ماريوبول ومدن أخرى.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية تعيد التمركز لكنها غير قادرة على التقدم في أي مكان في أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاي نيوز".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط سماع انفجارات ضخمة، وتحذيرات من قصف جوي روسي.

ومنذ قليل أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة لإنهاء الحرب الدائرة بين الدولتين منذ 24 فبراير الماضي.

ومن جهتها، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة فى مقاطعة خميلنيتسكى بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية فى دونباس.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن مستودعات الوقود الواقعة فى منطقتى ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكى، استهدفت بصواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو.

وأضاف المتحدث أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكرانى خلال معركة جوية في مقاطعة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار في أنحاء البلاد خلال يوم.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب المتحدث، فإن الأهداف الأوكرانية التي دمرت منذ بداية العملية الخاصة، تضم ️321 طائرة مسيرة، و️124 طائرة حربية و77 مروحية، و214 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و️1752 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، و️184 راجمة صواريخ، و️734 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1640 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.