الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ماكينات حصاد بالمجان وسرعة صرف المستحقات لتسهيل توريد القمح بالشرقية

إجتماع المجلس التنفيذي
إجتماع المجلس التنفيذي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بإعداد قاعدة بيانات موضح عليها إنتاجية كل فدان قمح على حدة وكذلك آخر إنتاجية قمح لكل حيازة زراعية خلال  الـ 3 سنوات الماضية مؤكداً على ضرورة إعلام المزارعين بأماكن توريد القمح للقضاء على التكدس أمام الصوامع والشون ولتسهيل الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتوفير ماكينات حصاد ما بين 10- 15 ماكينة بالمجان للفلاحين لتشجيعهم على توريد القمح وكذلك وضع خطة للتوزيع والتشغيل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، مؤكداً أن توريد القمح هذا العام يتطلب تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف وتخطيه نسبة الـ 100 % باعتباره يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وطالب المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور لتنفيذ خطة استقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام وذلك للتيسير على الموردين (المزارعين وكبار التجار) وتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة البالغ عددها 8 صوامع و 46 شونه مشدداً على سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

المزارعين مستحقات توريد القمح مزارعين المجان توفير توريد

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وائل لطفي

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