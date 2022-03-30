الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيجيريا: مقتل 8 وإصابة 26 واختطاف العشرات في حادث القطار

مسلحون
مسلحون

قال صامويل أروان، مفوض وزارة الأمن والشؤون الداخلية بولاية كادونا النيجيرية، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 26 آخرون إثر كمين نصبه مسلحون لقطار ركاب شمال غربي البلاد.

ووفقا لصحيفة " ليدرشيب" المحلية، جرى -أيضًا- اختطاف 30 شخصا، بينهم كبير ادامو، رئيس البنك الزراعي النيجيري.

ونصب مسلحون كمين لقطار، يحمل المئات من الركاب أمس الإثنين، حيث دمروا القضبان بالمتفجرات، ثم أطلقوا النار على القطار لكي يتوقف.

وكان القطار في طريقه من العاصمة أبوجا إلى مدينة كادونا بشمال غرب البلاد. 

وتم تعليق خدمات القطار على هذا الطريق مؤقتا.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم، وآخر استهدف مطار كادونا في وقت سابق.

وأعرب جوتيريش عن تعازيه لأقارب الضحايا، وطالب بالإفراج عن المختطفين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى مثل هذه الهجمات، وعمليات الاختطاف، شائعة في القرى و على الطرق بنيجيريا، التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة.

مفوض وزارة الأمن والشؤون الداخلية بولاية كادونا النيجيرية البنك الزراعي النيجيري رئيس البنك الزراعي النيجيري

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وائل لطفي

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