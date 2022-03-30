الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|مد فترة حجز الوحدات لمتوسطي الدخل.. والإجازات الرسمية في مصر 2022

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

خلال الساعات الماضية انتشرت عدة أخبار لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا والتي كان أبرزها مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، والحديث حول إجازات شهر رمضان وكذلك القائمة الكاملة وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022.

في التاسع والعشرين من مارس هناك عدة أمور شغلت رواد التواصل الاجتماعي وصنعت منها تريند إما لأهميتها أو غرابتها، وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز "الترندات" التي شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الأولى من اليوم.

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الخاص بمشروعات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) حتى يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022 في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، ذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

https://www.dostor.org/4044130

 

مدبولى يشهد توقيع اتفاقية بشأن استثمار «صندوق الاستثمارات السعودى» فى مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.

 

https://www.dostor.org/4044122

 

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

يبحث متابعي ومحبي الدراما الرمضانية عن قائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022، ونقدم فيما يلي قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022 لجمهور وقراء الدستور.

https://www.dostor.org/4044028

 

 

موضوعات خطب شهر رمضان المبارك 1443

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب  الجمعة، في شهر رمضان المبارك 1443هـ، وحددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان" كيف نستقبل الشهر الكريم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ولا يزيد وقت الخطبتين الأولى والثانية عن 10 دقائق.

https://www.dostor.org/4043875

 

 

«الصحة»: فحص 10.8 مليون طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و836 ألفاً و959 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

 

https://www.dostor.org/4044115

 

تحرير سيناء وشم النسيم.. الإجازات الرسمية في مصر 2022

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2022 وهي الاجازات التى يستغلها المصريون حتى يجلسون مع أسرتهم، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية فى مصر والتى تكون يوم الجمعة وفي المدارس والجامعات تكون جمعة وسبت.

 

https://www.dostor.org/4044032

مجلس الوزراء وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي موضوع خطبة الجمعة المملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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