رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزيري الداخلية والعدل تطورات الأوضاع في البلاد

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، سلسلة من الاجتماعات لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة الداخلية مع عدد من الوزراء المعنيين.

وبحث "ميقاتي" مع وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي الأوضاع الأمنية في البلاد واستعدادت الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل، حيث أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء الميزانية المخصصة لوزارتي الداخلية والخارجية لإجراء الانتخابات في الداخل والخارج.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري حيث تناول اللقاء المستجدات القضائية في البلاد.

جاء ذلك قبل جلسة عامة لمجلس الوزراء اللبناني تنعقد بقصر الرئاسة بعبدا في الرابعة عصر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث عدد من الملفات.

على صعيد متصل، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسفيري المجر فيرينك سيللاج وكوريا الجنوبية إيل بارك، كما استقبل مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات- إيدال مازن سويد.