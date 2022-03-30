الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة روسية: على روسيا وأوروبا إيجاد حل وسط في قضية دفع قيمة الغاز بالروبل

الغاز
الغاز

قال الخبير الاقتصادي الروسي فاليري أندريانوف إن روسيا لا تعتزم تزويد أوروبا بالغاز مجانًا، مؤكدا أنه إذا لم يتم الدفع بالروبل فسوف تتوقف الإمدادات.

وأشار أندريانوف- في تصريحات لصحيفة روسيسكايا الروسية اليوم الأربعاء- إلى أن الشركات الخاصة في أوروبا قد تكون أقل تسييسًا وأكثر عقلانية من المسئولين السياسيين وقد توافق على مدفوعات الروبل، موضحا أن هذا لا يتعدى على مستوردي الغاز والمستهلكين، ولكنه يوفر فقط ضمانات بأن الأموال الواردة مقابل الغاز الروسي لن يتم تجميدها في الحسابات الأوروبية.

وكان نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك قد أعلن أن ألمانيا ودول أخرى في مجموعة السبع ليسوا مستعدين لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، فيما أشار نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطني ألكسندر فرولوف إلى أن غالبية العقود مع الشركاء الأوروبيين تنص الآن على مدفوعات باليورو، وفي هذه الحالة، قد يطلب معارضو مدفوعات الروبل مراعاة الالتزامات التعاقدية، ومع ذلك، أوضح الخبير أن جازبروم قد تستشهد هنا بشرط القوة القاهرة الذي ينص على ظروف خارجة عن إرادتها، لأنه وفقًا للقانون الروسي، إذا لم تتمكن شركة أوروبية من الدفع بالروبل، فلن تتمكن غازبروم من تزويدها بالغاز.

ويوافق خبير أمن المعلومات إيفجينيا ميشكوفا، وهو عضو في رابطة المحامين في روسيا، على أن فرض العقوبات يمكن أن يُنظر إليه أيضًا على أنه قوة قاهرة ويمكن لشركة غازبروم الإصرار على التحول إلى عملة مختلفة عن العملة المشار إليها في العقد.

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وائل لطفي

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