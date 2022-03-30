تأجيل محاكمة المتهم بذبح طفل لسرقة «توك توك» بالدقهلية ‏

أجلت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل طفل ‏في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة توك توك.



صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار ‏محمد عبدالغفار ‏عبد الرزاق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر.



كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيبة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد ا. م."، 29 عاما، مقيم منشأة صالح، مركز أبو كبير بمحافظة ‏الشرقية، لأنه في يوم 19/8/2021 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه الطفل "هاني إبراهيم سالم سلمى سليمان"، وشهرته سيف، - عمدا مع سبق الإصرار - بأن بيت النية وعقد عزما ‏قاطعا علي قتله وما أن ظفر به فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي وقلبه المتشح بالسواد فنسج له الحيلة ‏وانطلت عليه فقصد به إلى إحدى الأماكن النائية مستغلا ظلمة الليل وما إن أحكم دهائه فعاجله بضربة ‏بواسطة سلاح أبيض‎ ‎‏"سكين" محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.



وشهد إبراهيم سالم، 46 سنة عامل، والد المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، بأن نجله المجني عليه ‏الطفل اعتاد العمل بالدرجة البخارية "التوك توك" محل الواقعة المملوكة لوالدته، وذلك لكسب الرزق ‏بزمام قريته وبيوم الواقعة خرج قاصدة وجهته وبمهاتفته أنبأه بأنه برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ‏ويعود إلى مسكنه، إلا أنه لم يحضر فارتاع فؤاده عليه وخالج صدره الشكوك لأمره إلى أن فطن بمقتله ‏وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح نجله الطفل المجني عليه بغية الاستيلاء على الدراجة ‏البخارية محل الواقعة.‏

