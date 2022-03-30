الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل إثر انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق أعلي الطريق الإقليمي بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل أعلي الطريق الإقليمي بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل انفجر الإطار مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب انفجار طريق المحاجر الطريق الإقليمي سيارة ربع نقل النيابة العامة

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وائل لطفي

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