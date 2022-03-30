الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل بالطالبية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة حريق شقة سكنية شارع فيصل منطقة ميدان الساعة غرفة عمليات النجدة الطالبية سيارتى إطفاء الإجراءات القانونية

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