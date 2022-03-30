انطلاق أعمال المائدة المستديرة بعنوان «الاستثمار بين مصر وأنجولا»

انطلقت اليوم أعمال المائدة المستديرة بين مصر وأنجولا تحت عنوان "الاستثمار بين مصر وأنجولا" والتى ينظمها البنك الافريقى للتصدير والاستيراد " افريكسيمبنك" بالتعاون مع السفارة الانجوليه بالقاهرة وبحضور السيدة /كانيو اوانى المديرة التنفيذية لمبادرة التجارة الافريقية البينية بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية أنجولا السيد/ انجولا تيتى انطونيو ، ووزير الشباب والرياضة الانجولى السيد / انا بولا سكرومنتو ،ودكتور /يحيى الواثق رئيس التمثيل التجارى نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة السيدة/ نيفين جامع .

وقال وزير الشئون الخارجية بجمهورية انجولا، السيد / تيتي انطونيو : " عملية تعزيز التجارة البينية الأفريقية فى ظل التحديات العالمية الحالية تفرض على دول القارة مزيد من التعاون والعمل المشترك لدفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل ومواجهة تداعيات أزمة كوفيد ١٩ التى لاتزال تؤثر على الاقتصاد العالمى وتتاثر بها دول القارة.

وقال ان انجولا تعمل على تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للاستثمارات الخارجية، كما يتم العمل على الحد من الفساد واجراء العديد من الاصلاحات الادارية لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتحسين الاجراءات الادارية المختلفة.

وقال ان هناك اولوية لدى جمهورية انجولا لتعزيز التجارة والاستثمارات مع جمهورية مصر العربيه ، كما تعد أنجولا بوابة لمصر للدخول الى الأسواق في وسط وجنوب افريقيا.

وقال انجولا تحرص على تعزيز علاقاتها مع كل دول القارة، مشيرا الى دعم مصر لجمهورية انجولا للحصول على الاستقلال ،ونشكر جهود كل المصريين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك اشكر البنك الافريقي للتصدير والاستيراد على جهوده فى تنظيم هذا الحدث.

وقالت السيدة/ كانايو اواني، مديرة مبادرة التجارة الافريقية البينية بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد،ان البنك يولى اهمية كبيرة لدعم التجارة البينية الافريقية وتعزيز العمل المشترك على كافة المحاور ذات الاهتمام المشترك ،موضحه ان حجم التجارة البينية من المتوقع ان يتضاعف خلال السنوات الخمسة المقبله .

وقالت السيدة/ كانايو اوانى ان البنك يعمل على تيسير الوصول للاسواق الافريقية وعقد الصفقات المشتركة بين المستثمرين ورجال الاعمال من دول القارة.كما يدعم البنك تمويل التجارة ودعم الصادرات بين دول القارة ،كما تم إنشاء برنامج لضمان الصادرات و تيسير نقل الافراد والبضائع بين دول القارة .

وذكرت السيدة/ كانايو أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية تقدم فرص لمصر وأنجولا للتعاون والعمل المشترك، فى القطاعات الاقتصادية المختلفه وهذا الحدث فرصة للتعارف والتقارب بين المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين.



واكدت استعداد البنك لدعم وتمويل الصفقات المشتركة بين مصر وانجولا وتوفير كافة التيسيرات لضمان دفع التعاون المشترك على المستوى الاقتصادى والتجارى.