الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق حملة الأوقاف الموسعة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية

جانب من التعقيم
جانب من التعقيم

انطلقت اليوم الأربعاء 30/ 3/ 2022م أكبر حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

وأكد وزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا.

جدير بالذكر أن حملة النظافة انطلقت اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2022م على مستوى المديريات الإقليمية، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان المعظم.

نظافة للمساجد حملة نظافة للمساجد شهر رمضان الفضيل شهر رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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