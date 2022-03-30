تعليم الغربية يشهد احتفالية ختام الأنشطة بمدرسة العهد الحديث

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية ختام الأنشطة بمدرسة العهد الحديث، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور خالد عبد النعيم وكيل الإدارة التعليمية، محمد حماد، مدير عام الإدارة السابق، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الاحتفالية، قدم طلاب المدرسة عددا من العروض الفنية والغنائية والرياضية، ثم قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير لجميع المعلمين والمشرفين المشاركين في احتفالية ختام الأنشطة بالمدرسة، متمنياً لهم دوام التوفيق.

كما افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، المعرض الختامي للاقتصاد المنزلي، والمقام بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، حيث كان في استقبالهم أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي، ولفيف من موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقد أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات والمشغولات الفنية داخل المعرض، وبالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إنه نتاج عمل مشترك بين معلمي الاقتصاد المنزلي وطلابهم وموجهي الاقتصاد المنزلي والموجه العام، مؤكداً أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين الإدارات، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة.

ثم قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لمدير عام الشئون التنفيذية، والموجه العام للاقتصاد المنزلي بالمديرية، وجميع المشاركين في المعرض على المجهود الرائع المبذول، كما افتتح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض الوسائل التعليمية بالمديرية، والمقام بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية سابقاً)، حيث رافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة أمن المديرية، حيث كان في استقبالهم رضا ضبش، مدير إدارة الوسائل التعليمية بالمديرية، والأعضاء العاملين بإدارة الوسائل التعليمية بالمديرية والإدارات.