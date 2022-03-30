المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر وتزوير أوراقها بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة، وبحضور أنس عفيفى وكيل النيابة وأمانة محمد طه محمد.

وكشف أمر الإحالة أنه حال مرور بضابط بقسم مكافحة سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة تمكن من ضبط زعيم عصابة يُدعى «محمد.ن» وآخرين وبحوزتهم عدد من السيارات وضبط بحوزة قائد السيارة الأولى رخصة تسيير منسوب صدورها لوحدة مرور النزهة بذات رقم اللوحات وبتفتيشها عثر بداخلها على توكيلين توثيق جنوب القاهرة وشبرا وكذلك فى باقى السيارات.

وتلاحظ له وجود تلاعب فى جميع لوحاتها المعدنية وأنه بإجراء تحرياته السرية أسفرت عن قيام «محمد.ن» بالاشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت حديثة الصنع ثم القيام بالتحصل على بيانات سيارات مماثلة للسيارات المسروقة من ذات الماركة والموديل واللون ثم التلاعب باللوحات المعدنية واصطناع مستندات ملكية وإثبات بيانات جديدة بها والتصرف فيها بالبيع.