الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فوز اللاعب على عزت بالمركز الثانى لبطولة سوديك الدولية للاسكواش تحت 15 سنة

اللاعب على عزت
اللاعب على عزت

توج اللاعب المصرى علي عزت بفضية بطولة "سوديك الدولية" للإسكواش تحت 15 سنة، بعدما جاء في المركز الثاني بهذه البطولة التى شارك بها أكثر من ٢٥٠ لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الاعمار، حيث شهدت البطولة إثارة كبيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين، وأفرزت مواهب جديدة بعدما ظهر أكثر من لاعب ولاعبة بمستوى متميز.

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وشارك الموهبة المصرية علي عزت في "US Open" بطولة أوكرانيا الدولية ٣ مرات، والتي توج فيها ببرونزية بطولة أوروبا للإسكواش، بعدما جاء ثالثًا في ترتيب الفائزين بالبطولة، كما شارك علي عزت في بطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لجامعة هارفورد، وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش هي أكثر البطولات المرموقة في هذه اللعبة بالولايات المتحدة، ويشكل هذا الحدث جزءًا من سلسلة السوبر العالمية للإتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش، ويتم تنفيذه من الهيئة القومية للأسكواش في الولايات المتحدة.

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ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة.

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وكانت قد اختتمت أمس الثلاثاء بطولة الإسكواش المفتوحة على ملاعب نادي Club S الجريا وملاعب نادي النادي بتنظيم سوديك وتحت رعاية وزراة الشباب والرياضة المصرية.

اللاعب على عزت
اللاعب على عزت
اللاعب على عزت
اللاعب على عزت

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