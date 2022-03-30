تشريح جثة شاب توفي بطلقات نارية في قنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب توفى بطلقات نارية ، في ظروف غامضة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى قوص المركزي، لشاب مصاب بطلقات نارية وتوفي على إثرها، وبعد نقل الشاب تبين أنه يدعى «علاء. م»، 38 عاما، تلقى طلقات نارية أدت إلى مصرعه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل الشاب والتوصل إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة بمشرحة مستشفي قوص المركزي.