الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

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وائل لطفي

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