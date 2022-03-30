الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 64 وفاة و15 ألفا و215 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ماليزيا
ماليزيا

ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز"، الماليزية اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19"  

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و167 ألفا و418 منذ بداية الجائحة في 2020.

وسجلت بوابة جيتهب التابعة لوزارة الصحة 64 وفاة جديدة، ليصل يصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 34 ألفا و906 وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
 

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن عدد جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد19- المعطاة في ماليزيا وصلت إلى 68 مليون و795 ألف و57.  

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا 25 مليون و801 ألف و561، بواقع 76ر80 % من السكان.

الوباء وزارة الصحة كورونا اللقاحات

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