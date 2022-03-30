إيران تسجل 49 وفاة و2987 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 49 حالة وفاة و2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و159 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد وصل إلى 140158 وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و 868 ألف حالة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتشهد إيران استقرارا في أعداد إصابات كورونا، بعدما كانت سجلت ارتفاعات قياسية في ذروة انتشار المتحور أوميكرون.