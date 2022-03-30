الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اضطرابات النوم لدى الأطفال.. أنواعها وأعراضها وعلاجها

النوم عند الأطفال
النوم عند الأطفال

يعتبر النوم الجيد والكافي جانبًا مهمًا لنمو الطفل، فهى تجعل من الصعب على الأطفال الحصول على قسط كافٍ من الراحة أو تسبب النعاس المفرط.

انواع اضطرابات النوم عند الأطفال

الأرق السلوكي للطفولة 

يؤثر الأرق السلوكي للطفولة على وزن أبنك إذا كان يعاني من صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع.

 انقطاع النفس الانسدادي 

يؤثر على تنفس الطفل عندما ينام ، يمكن أن تظهر الأعراض مبكرًا في عمر 2-8 سنوات ، بمعدل انتشار لا يقل عن 1-5٪.

 فرط النوم

إذا كان طفلك يعاني من النعاس المفرط أثناء النهار ، فقد يكون ذلك علامة على فرط النوم الخدار ، وهو اضطراب عصبي يسبب نعاسًا متكررًا أثناء النهار 

متلازمة تأخر النوم

الأطفال المصابون بهذه الحالة غير قادرين على النوم أو البقاء نائمين حتى ساعتين أو أكثر بعد موعد نومهم المعتاد ، مما يجعل من الصعب الاستيقاظ في الوقت المناسب للمدرسة أو الأنشطة الأخرى في الصباح. 

 الخدار

إنه اضطراب نوم عصبي نادر حيث لا يستطيع دماغ الطفل التحكم في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية أو تنظيمها ، مما يجعله يرغب في النوم أثناء استيقاظه.

 الاضطرابات السلوكية والعصبية والعقلية

قد تؤدي أيضًا بعض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال ، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب طيف التوحد ومشكلات الصحة العقلية مثل القلق واضطرابات المزاج ، إلى مقاطعة نوم طفلك.

 اضطرابات الحركة

قد تسبب بعض اضطرابات الحركة والحالات العصبية أحاسيس مزعجة في الساقين وحث كبير على تحريكها قد تسوء هذه الأحاسيس في الليل أثناء النوم ، مما يؤثر على النوم. 

الأعراض

صعوبة النوم

أصوات غريبة أو شخير 

السعال

صعوبة الاستيقاظ صباحا

الاستيقاظ مذعورا

صعوبة في التنفس أو توقف التنفس

التهيج

النوم في الفصل

التشتت وصعوبة الانتباه

كثرة الاستيقاظ من النوم

التبول اللاإرادي

مضاعفات اضطرابات النوم

مشاكل في السلوك

تواجه صعوبة في التعلم

النعاس أثناء النهار

التهيج

فرط النشاط

ضعف الانتباه أو صعوبة التركيز في المدرسة

مشاكل في الأداء المعرفي مثل الانتباه والتعلم والذاكرة

العلاج

يمكن أن تكون البنزوديازيبينات مفيدة في حالات مثل الأرق.

يمكن أن تكون مكملات الميلاتونين قبل النوم مفيدة في علاج اضطراب مرحلة النوم المتأخر.

يمكن إعطاء مكملات الحديد لتعويض مستويات الحديد المنخفضة.

يمكن وصف مودافينيل لتحسين اليقظة في حالة التغفيق.

نصائح للتعامل مع مشاكل نوم الأطفال

جدولة أوقات القيلولة

تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ

تجنب تقديم السكر والكافيين للمراهقين خاصة قبل النوم

زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام

تجنب أو تقليل وقت الشاشة قبل النوم

تحديد وقت هادئ قبل النوم

زيادة إجمالي وقت النوم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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