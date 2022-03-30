الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إياد نصار يكشف تفاصيل الفيلم التسجيلي «6 أيام»

قناة السويس
قناة السويس

كشف الفنان إياد نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج "الكلمة الأخيرة"، تفاصيل الفيلم التسجيلي "6 أيام" والذي تم عرضه تزامنًا مع ذكرى تعويم سفينة “إيفر جيفن” والذي يحكى قصة نجاح مصر في تعويم السفينة إيفر جيفن من قناة السويس وكشف أن مدة الفيلم 21 دقيقة، مؤكدًا أن هذا الفيلم كان من أصعب الأنواع خاصة في التنفيذ لأنه ينقل حدث مهم بتفاصيل مختلفة، على الرغم من أن مدته قصيرة ويركز على حدث واحد إلا أنه استغرق تصويره يومين.

أهم أحداث الواقعة

وتناول الفيلم هذا الحدث الضخم من اتجاهات مختلفة وكانت أهمها هي كيفية إنهاء أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن بقناة السويس، وكيف استقبل العالم هذا الخبر، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن نجاح تعويم السفينة، حيث شرح الفنان إياد نصار، كافة المشاهد التي تناولها الفيلم والتي بدأت بنبأ شحوط سفينة إيفر جيفن للعاملين بقناة السويس، وكيف تعامل العاملين بالقناة مع الواقعة.

خسرنا 17 مليون دولار في اليوم

وأكد إياد أن الفيلم سلط الضوء على تفاصيل خاصة جدًا وهي جنوح السفينة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتسبب جنوحها في توقف حركة الملاحة بالقناة، قائلًا:" أننا كنا نخسر 17 مليون دولار في كل يوم لا تمر فيه السفن" مشيرًا إلى أن رجال هيئة قناة السويس نجحوا في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

تاريخ قناة السويس

كما شرح تاريخ قناة السويس قائلا: قبل قناة السويس السفن كانت تسير من خلال طريق رأس الرجاء الصالح وهذه كانت البداية، وتابع إياد حديثه قائلًا ان الفراعنة فكروا في ربط البحر بالنيل، وكل من مر بمصر كان يفكر في عمل قناة حتى جاء الوالى سعيد بن محمد على، وأعطى الفرمان الأول لديليسبس، وأعطى له حق إنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لحفر القناة، والشركة أخذت حق امتياز القناة لمدة 99 سنة، فأرضنا حفرناها بأيدينا، ودمنا وعرقنا ولكن أموالها ليست لنا حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، ليعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وبسببه حدث العدوان الثالث على مصر.

إياد نصار رامي رضوان الكلمة الأخيرة الفيلم السويس ايفر جيفن السيسي

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