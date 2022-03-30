الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بشارة»: تقنين وضع كافة الباعة الجائلين ونقلهم لأسواق الإسماعيلية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تعمل منذ فترة على تقنين وضع الباعة الجائلين، ومنع انتشار الفروشات والباعة الجائلين في تجمعات أو صورة منفردة.

وأكد بشارة أن المحافظة تعمل على توفير محلات وفروشات للباعة الجائلين، في الأسواق، مطالباً بائعى الخضروات والفاكهة أو الباعة الجائلين الغير متعاقدين على فروشات في أسواق الإسماعيلية، التوجه للوحدة المحلية لتوفيق أوضاعهم وحجز فروشات والتعاقد عليها، وذلك ووفق خطة الدولة لإحلال وتجديد الأسواق العشوائية بأخرى حضارية يراعي فيها الاشتراطات البيئية.

وأوضح بشارة، أنه منح فرصة للباعة الجائلين، على تقنين أوضاعهم، ويتم إعفائهم من قيمة الإيجار لمدة 3 شهور.

كما طالب أصحاب الفروشات والباعة الجائلين المتعاقدين مع الحي الانتقال لأماكنهم المحددة داخل الأسواق "سوق السلام 2 أمام مسجد السلام الجديد، سوق شيل بحي ثان، والسوق المتطور خلف بنزينة الخامسة بحي ثالث".

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة ستقنن أوضاع كافة البائعين وتعمل علي توفير أماكن مخصص لهم للحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير محلات وفروشات للباعة الجائلين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن زيادة عدد السكان، السبب الرئيسي فى انتشار الباعة الجائلين، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن انتشار الباعة الجائلين، لكن لا يوجد لديهم فرص عمل، لذلك يعملون على عربة كارو من أجل الحصول على 70 جنيهًا فى اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي، أن عدد الباعة الجائلين أكثر من 2 مليون مواطن، ولا يمكن أن نقول للأمن أن يتصرف، ويقوم بطرد هؤلاء المواطنين “هما أهالينا”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن كل مسؤول عليه أن يتصرف، فالمحافظ يوفر الأماكن والمحلات، وتكون بسعر مناسب، ويكون هناك تطوير لأنهم أهلنا.

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