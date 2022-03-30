«تفضيل الذكور عن الإناث» ندوة إعلام زفتى بالتعاون مع الإدارة الزراعية

نظم مجمع إعلام زفتى بالتعاون مع الإدارة الزراعية بزفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "تفضيل الذكور عن الإناث" وذلك بمقر قاعة الإدارة الزراعية، تحدث في الندوة الشيخ فوزي زيدان إمام وخطيب مسجد الشحري بمدينة زفتى، قائلًا: "إنه من منظور الدين والشرع والثقافة الإسلامية لا لتفضيل الذكور على الاناث والعكس وميزان التفضيل عند الله هو التقوى والعمل، وقال إن الله خلق البشر متكاملين حيث الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل.

وأضاف الشيخ زيدان، أن سبب دخول الرجال الجنة هم الإناث وسبب دخول النساء الجنة الرجال، موضحًا قول الرسول من أنجب ثلاث بنات وأحسن تربيتهن كانوا له حجابًا من النار وطاعة الزوجة لزوجها سببًا لدخولها الجنة، وأوضح أهمية المحافظة على البيوت والتراحم والتعاطف والتكامل.

شارك في الندوة بعض موظفي وموظفات الإدارة الزراعية بزفتى، بحضور علي فودة مدير الإدارة الزراعية.

أدار الندوة أحمد عادل مجاهد مسئول الإعلام السكاني سعد الله الغرباوي أخصائي إعلام بالمجمع، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق والدلتا.