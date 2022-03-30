الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تفضيل الذكور عن الإناث» ندوة إعلام زفتى بالتعاون مع الإدارة الزراعية

ندوة بزفتى
ندوة بزفتى

نظم  مجمع إعلام زفتى بالتعاون مع  الإدارة الزراعية بزفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "تفضيل الذكور عن الإناث" وذلك بمقر قاعة الإدارة الزراعية، تحدث في الندوة الشيخ فوزي زيدان إمام وخطيب مسجد الشحري بمدينة زفتى، قائلًا: "إنه من منظور الدين والشرع والثقافة الإسلامية لا لتفضيل الذكور على الاناث والعكس وميزان التفضيل عند الله هو التقوى والعمل، وقال إن الله خلق  البشر متكاملين حيث الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل.

0CC3B49E-C725-4528-9668-2D679E1A48C2

وأضاف الشيخ زيدان، أن سبب دخول الرجال الجنة هم الإناث وسبب دخول النساء الجنة الرجال، موضحًا قول الرسول من أنجب ثلاث بنات وأحسن تربيتهن كانوا له حجابًا من النار وطاعة الزوجة لزوجها سببًا لدخولها الجنة، وأوضح أهمية المحافظة على البيوت والتراحم والتعاطف والتكامل.

شارك في الندوة بعض موظفي وموظفات الإدارة الزراعية بزفتى، بحضور علي فودة مدير الإدارة الزراعية.

69F2BB25-40FD-42A4-9112-2C152BFD0EEC

 أدار الندوة أحمد عادل مجاهد مسئول الإعلام السكاني سعد الله الغرباوي أخصائي إعلام بالمجمع، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط  وشرق والدلتا.

F074F763-AD52-4315-9784-7B52AC77DB35
F074F763-AD52-4315-9784-7B52AC77DB35
-تفضيل الذكور الإناث ندوة اإعلام زفتى بالتعاون الادارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

«رسالة اطمئنان للمستثمر».. «الوزراء» يكشف ملامح وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

قرار جديد من الحكومة بشأن «المسنين»

صحف عالمية تفضح «السلوك السنغالي»: الليزر شتت لاعبي الفراعنة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967