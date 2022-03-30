الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فوز اللاعب على عزت بالمركز الثاني لبطولة "سوديك الدولية" للاسكواش تحت 15 سنة

جريدة الدستور

توج اللاعب المصري علي عزت بفضية بطولة "سوديك الدولية" للإسكواش تحت 15 سنة، بعدما جاء في المركز الثاني بهذه البطولة التي شارك بها أكثر من ٢٥٠ لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار، حيث شهدت البطولة إثارة كبيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين، وأفرزت مواهب جديدة بعدما ظهر أكثر من لاعب ولاعبة بمستوى متميز.

وشارك الموهبة المصرية علي عزت في "US Open" بطولة أوكرانيا الدولية 3 مرات، والتي توج فيها ببرونزية بطولة أوروبا للإسكواش، بعدما جاء ثالثًا في ترتيب الفائزين بالبطولة، كما شارك علي عزت في بطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لجامعة هارفارد.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش هي أكثر البطولات المرموقة في هذه اللعبة بالولايات المتحدة، ويشكل هذا الحدث جزءًا من سلسلة السوبر العالمية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، ويتم تنفيذه من الهيئة القومية للاسكواش في الولايات المتحدة.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الاسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة.

وكانت قد اختتمت أمس الثلاثاء بطولة الإسكواش المفتوحة على ملاعب نادي Club S الجريا وملاعب نادي النادي بتنظيم سوديك وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

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