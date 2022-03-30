ميدفيديف يتوقع حدوث تغيير في النظام المالي العالمي

توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، حدوث تغيير في النظام المالي العالمي الحالي، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي لن يسود إذ عرضه ضامنوه للخطر أكثر من اللازم.

وقال ميدفيديف في قناته بتطبيق "تلجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم /الأربعاء/: "بينما يواصل خصومنا عملهم غير المثمر، يتجه العالم تدريجيا نحو منطق جديد للعلاقات الاقتصادية العالمية ونحو نظام مالي مُحدث".

وأضاف: " الحظر على تصدير موارد الطاقة الروسية شكل ضربة للمستهلكين الغربيين العاديين"، مشيرا إلى أصحاب السيارات وسكان المنازل التي تعتمد على الغاز.

وشدد على أن العقوبات ضد بلاده لم تحقق النتائج، التي تحدث عنها القادة الغربيون.. وفيما يتعلق بالدولار، قال ميدفيديف:"إن حقبة العملات الإقليمية قادمة وأن الثقة في عملات احتياطية مثل الدولار واليورو تتلاشى"، لافتا إلى أن العالم يستيقظ والثقة في العملات الاحتياطية تتلاشى مثل ضباب الصباح.

يُذكر أنه في ظل العقوبات الغربية ضد روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى "الدول غير الصديقة" إلى الروبل.

وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس الجاري.