الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يقر أوقات عمل شركات الاتصالات فى رمضان

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار
طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار

طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

مواعيد شركات الاتصالات في رمضان
مواعيد شركات الاتصالات في رمضان
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات أوقات عمل منافذ بيع خدمات الإتصالات شهر رمضان المبارك قبل الإفطار بعد الافطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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