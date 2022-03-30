الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح المعرض الختامي للاقتصاد المنزلي بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، المعرض الختامي للاقتصاد المنزلي، والمقام بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، حيث كان في استقبالهم أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي، ولفيف من موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقد أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات والمشغولات الفنية داخل المعرض، وبالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إنه نتاج عمل مشترك بين معلمي الاقتصاد المنزلي وطلابهم وموجهي الاقتصاد المنزلي والموجه العام، مؤكداً أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين الإدارات، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة.

ثم قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لمدير عام الشئون التنفيذية، والموجه العام للاقتصاد المنزلي بالمديرية، وجميع المشاركين في المعرض على المجهود الرائع المبذول.

وفي سياق متصل تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، افتتح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض الوسائل التعليمية بالمديرية، والمقام بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية سابقاً)، حيث رافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة أمن المديرية، حيث كان في استقبالهم رضا ضبش، مدير إدارة الوسائل التعليمية بالمديرية، والأعضاء العاملين بإدارة الوسائل التعليمية بالمديرية والإدارات.
وخلال الجولة داخل المعرض، أشاد وكيل الوزارة بالوسائل المعروضة، كما أثنى على الجهد المبذول من جميع أعضاء الوسائل التعليمية بالمديرية، وقدم الشكر لمدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة الوسائل بالمديرية والعاملين بالإدارة، على المجهود الرائع المبذول.

وكيل الوزارة يفتتح المعرض الختامي للاقتصاد ويثني على جميع الاعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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