«مياه سوهاج» تبحث موقف تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماع موسع حضره مسؤولي الإنتاج الحربى لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية للقرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفق المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف عبد الغفار، أنه جارى تنفيذ 330 ألف وصلة صرف صحى فى 181 قرية والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر القرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يبلغ عدد القرى الجاري بها تنفيذ مشروعات صرف صحي بمركز طما 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بتلك القرى 46687، كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز ساقلتة 14 قرية يتم بها تنفيذ 23254 وصلة منزلية، كما أنه جاري تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 23 قرية بمركز المراغة تضم 45293 وصلة منزلية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 19 مشروع صرف صحي بمركز دار السلام تشمل 51030 وصلة منزلية، ويبلغ عدد القرى التى سيتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز المنشاة 33 قرية تشمل 62570 وصلة منزلية ويتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 48004 وصلة منزلية وجارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز البلينا تشمل 60841 وصلة منزلية.

وشدد المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس مياه سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ كما طالب المواطنين بعدم الدخول على الشبكة إلا بعد الانتهاء من المشروع لعدم اتلاف المشروع وحفاظاً على استثمارات الدولة وأنه سيتم تحرير محاضر أضرار بالبيئة وقطع المياه على المخالفين.

