«تجارية كفر الشيخ» تدرس إنشاء شعبة لأصحاب الكوافير

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، عن عقد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، اجتماعا مع محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة، تناول خلاله إمكانية إنشاء شعبة لأصحاب الكوافيرات بغرفة كفرالشيخ والمشاكل التى تواجه منتسبي الغرفة والعاملين في هذا القطاع.

واستعرض محمود الدجوي، مجهودات الشعبة فى النهوض بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مجال التجميل والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شعبة الكوافير ومستحضرات التجميل والتواصل مع كل الجهات الحكومية لحلها.

ووعد رئيس غرفة كفر الشيخ بعرض أمر إنشاء شعبة الكوافير بالغرفة التجارية لكفر الشيخ علي مجلس الإدارة فى اجتماعه القادم للنظر والموافقة على إنشاء الشعبة واستصدار القرار الوزاري الخاص بها.

ومؤخرا، فقد أقامت الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار وتحت رعاية لجنة سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة مها الحوشى الحفل السنوى الأول لتكريم الأمهات المثاليات للغرفة التجارية إيماناً منها بدورها المجتمعى.

وكرمت الغرفة نماذج الأمهات بعدما تم اختيارهم طبقاً للشروط المعلنة من قبل اللجنة وهم كالتالى "فوقية البسطويسى، والدكتورة صفاء عربان، والدكتورة جيهان صابر".

كما تم تكريمات شرفية لنماذج آخرى قادرات على الموازنة بين نجاحها العملى وحياتها الأسرية ومشاركتها فى العمل العام المجتمعي وهم "العمدة نرمين زرد بمركز حلافى بكفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية ورئيس المجلس القومى للمرأة، وأم الشهيد كريم ابو زامل، وأسماء الجمل حافظة القرأن الكريم".

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.