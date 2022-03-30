الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق فى حيازة مخدرات بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لحيازته كميات من الحشيش والهيروين المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

وعاقبت المحكمة المتهم "أحمد. ا"، 38 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية، المتهم في القضية رقم 3330 جنايات صان الحجر لسنة 2021، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة 880 جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها.

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