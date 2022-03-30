الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب توفى فى حادث تصادم بالمنوفية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة مواطن توفي في حادث تصادم دراجة نارية، على طريق كفر داود، والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهما إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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