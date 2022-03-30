إصلاح هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبالتحديد منطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، هبوط أرضي بالشارع، وعلى الفور جرى الدفع بالفرق الفنية وجرى إصلاح الهبوط والتعرف على أسبابه وعلاجها، وذلك بحضور نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة وإدارة الطرق والإدارة العامة للصرف الصحي.

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا بوجود هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور جرى إخطار رئيس الحي والذي وجه بسرعة الانتقال لمكان الهبوط والدفع بالفرق الفنية من الطرق والصرف الصحي بمعرفة سبب الهبوط وسرعة علاجه.

وانتقل نائب رئيس الحي وإدارة الطرق والصرف الصحي لمكان الهبوط، وجرى العمل على التعرف على أسباب الهبوط وتوفير كميات من الرمال وإعادة إصلاح مكان الهبوط وإعادة الحركة المرورية بالمنطقة أمام حركة انتقال الأفراد والسيارات.

فى سياق متصل كان أهالى مدينة بنها والقرى التابعة لها بمحافظة القليوبية قدموا شكاوى من سوء حالة ووجود انهيار أسفل كوبرى قطارات بمنطقة مدخل قرية بطا والذى تسبب فى حالة من الهلع والفزع للمواطنين.

وأوضح الأهالى أنه يوجد بعض الانهيارات فى النفق أسفل الكوبرى مما ينذر بالخطر وكارثة مرتقبة يكون ضحاياها مواطنين أبرياء، وخاصة النفق والكوبرى يمر من فوقه قطارات الوجه البحري بكافة الخطوط، وآلاف السيارات والمواطنين من أسفل الكوبرى داخل النفق الذى يعد المدخل الرئيسي لأهالي قرية بطا التابعة لمدينة بنها عاصمة القليوبية.

وطالب الأهالى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام وتشكيل لجنة متخصصة من الأجهزة التنفيذية وجامعة بنها لمعاينة الكوبرى والنفق، ومراجعة التأكد من صلاحية النفق والكوبرى بمرور القطارات لعدم حدوث هبوط أرضى حفاظا على أرواح المواطنين مستقلى القطارات والسيارات ووالمواطنين العابرين أسفل الكوبرى والنفق.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لـ"الدستور" أنه تم الاتصال بهيئة السكة الحديد، وأفادوا أن الجزء الصاج لايخص السكة الحديد وإنما تم عمله حماية للمارة من مخلفات القطار من زجاجات أو مخلفات من أي نوع مؤكد أنه تم نزول الأجهزة التنفيذية إلي المكان، وتعديل الصاج منوها أنه تم مخاطبة صيانه مجلس المدينة بمتابعة الصيانه الازمة لخدمة الصالح العام.