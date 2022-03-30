هدوء أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

ساد الهدوء أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار، ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار 18.27 جنيه للشراء ، و18.37 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعا طفيفا ليصبح 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.27 جنيه للشراء ، و18.37 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، واصلت العملة الأوروبية (يورو) ارتفاعها في بداية التعاملات اليوم ما بين 21 و23 قرشا للشراء والبيع، بعد ارتفاعها أمس ما بين 4 و8 قروش للشراء والبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 20.25 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي ، سجلت العملة الأوروبية تراجعا لتسجل 19.25 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.26 جنيه للشراء، و20.38 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا طفيفا ما بين 1 و3 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد تراجعه أمس ما بين 9 و13 قرشا للشراء والبيع.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني 23.90 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع .. وفي البنوك الخاصة، تراجع أيضا الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 23.90 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 23.98 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا ليسجل 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

في حين شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ما بين 8 و13 قرشا، بعد تراجعه أمس ما بين 5 و7 قروش للشراء والبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 4.97 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.