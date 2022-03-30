رئيس جامعة بنها: إنشاء مركز إبداع وتأهيل الموهوبين للطلاب

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المعرض الفني "الجمهورية الجديدة فن الإنجاز والإبداع" والذي نظمته كلية التربية النوعية وأقيم بقصر ثقافة بنها.

جاء ذلك الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، والفنان التشكيلي عادل بنيامين، ورأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومندوب عن المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وأساتذة كلية التربية النوعية ببنها.

وتفقد رئيس الجامعة معروضات المعرض الذي أقيم تحت إشراف الدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة سيدة صقر أستاذ المنسوجات المساعد بكلية التربية النوعية، وضم المعرض عدد من اللوحات الفنية التي توضح وترصد عصر انجازات الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وبناء الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بأيدي وسواعد المصريين.

وأشاد الدكتور جمال سوسة بالأعمال الفنية المقدمة والتي تعبر عن روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، والتلاحم ونقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد إنشاء مركز إبداع وتأهيل الموهوبين بهدف تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وإعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته يقدم كل ما يفيد الوطن.

وفي سياق متصل قام الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية في المكتبة المركزية بجامعة بنها بغرض متابعة فعاليات اليوم الأول من مسابقات "هاكاثون المدن الذكية"، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحرص الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على الاستماع إلى الطلاب وأفكارهم الإبداعية، والنقاش معهم حولها، موجهًا نصائحه للطلاب بأهمية العمل الجاد للانتهاء من وضع نماذج أولية لحلولهم الابتكارية الخاصة بالمسارات المحددة ضمن مسابقات الهاكاثون، وتعزيز التعاون داخل الفرق لبناء هذه النماذج، مشيرًا إلى أن التنافس بين الفرق المختلفة بمثابة فرصة ليتعلم الطلاب القدرة على العمل تحت ضغط.

وأعرب عن سعادته بتطلعات الطلاب والطالبات، واستخدامهم للأدوات البرامجية المختلفة في حل المشكلات ووضع حلول ابتكارية لها.

يشار إلى أن جامعة بنها تنظم الهاكاثون الأول، على مستوى الدولة، في موضوع المدن الذكية، حيث يتنافس خلال الفعاليات 40 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.



وتقام فعاليات "الهاكاثون" على مدار الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وتحصل الفرق الفائزة في الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.