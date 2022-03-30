«الحجرف»: الطريق للأمن والسلام في اليمن ليس مستحيلا

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن “اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق واستحقاقًا وطنيًا يمنيًا، واستكمال بنوده يشكل مطلبًا يمنيًا يمنيًا”.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية بالرياض التي تعقد تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، في محاولة لوضع حد لنزيف الحرب.

وشدد على أن “نجاح المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض ليست خيارا بل واجبًا”، لافتًا إلى أن “المسؤولية كبيرة وتاريخية أمام الشعب الذي يتطلع بقلوب مشرعة بالأمل والتفاؤل في أن تمثل منطلقا لاستعادة البلاد وبدء مرحلة جديدة من التوافق الوطني”.

وأشار إلى أنه ثبت أن لا حل إلا السلمي وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود لا حل إلا ما يقرره أبناء اليمن، فالحل يمني وبأيديهم ولأجل اليمن، لافتًا إلى أن “الطريق للأمن والسلام ليس مستحيلا وإن كبرت التحديات وليست خيارا وإن تعددت الخيارات بل هدفا ساميا”.

وتابع:"مع انطلاق المشاورات فإن أبناء اليمن يتابعون والأمل يحدوهم للوصول إلى كلمة سواء، اليمن سمى بالسعيد لأنه أرض الأحلام والآمال والطموحات والشعر والحضارة والتراث والشعب العظيم".